¡¡ºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â½ª¤ï¤ê¡¢5ÆüÄ«¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿5Æü¡¢Ì¾¸Å²°±ØÁ°¤Ç¤Ï¥¹ー¥Ä»Ñ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¡§
¡Öº£Æü¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÎ¾Î©¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
60Âå¡§
¡Ö²ÈÂ²¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ï¤¬²È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤¬´Ë¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢Ç¯Æ¬²ñ¸«¤Ç¹±Îã¤Î½ñ½é¤á¤òÈäÏª¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂ¼°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¡§
¡Öº£Ç¯¤Ï¡ØèßÇÏËÛÆ¡Ê¤Ð¤ó¤Ð¤Û¤ó¤È¤¦¡Ë¡Ù¡£Ìµ¿ô¤ÎÇÏ¤¬Àª¤¤¤è¤¯¶î¤±½ä¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦ÃÎ¤¬Àª¤¤¤è¤¯¤µ¤é¤ËÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×