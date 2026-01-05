¶¯ÅðÃ×½ýÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Î¾¯Ç¯3¿Í¡¡ÊÌ¿ÍÊª¤¬µ¶Ì¾¤Ç¼Ú¤ê¤¿¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ç¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤«¡ÊÀÅ²¬¡¦Ä¹ÀôÄ®¡Ë
2025Ç¯12·î¡¢Ä¹ÀôÄ®¤Î½»Âð¤Ç¸½¶â¤ª¤è¤½1000Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯3¿Í¤¬¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬µ¶Ì¾¤Ç¼Ú¤ê¤¿¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ËÆ±¾è¤·¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï12·î22Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢Ä¹ÀôÄ®Ç¼ÊÆÎ¤¤Î½»Âð¤Ç80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¸ý¤ä¼ê¤ò¥Æー¥×¤ÇÇû¤é¤ì¸½¶â¤ª¤è¤½1000Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Ç¹â¹»À¸¤ò´Þ¤à17ºÐ¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤ÏÃÎ¿ÍÆ±»Î¤ÇÈï³²¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯ÅÚÃÏ´ª¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬µ¶Ì¾¤Ç¼Ú¤ê¤¿¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ËÆ±¾è¤·¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢±¿Å¾¼êÌò¤Î¿ÍÊª¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ø¼¨Ìò¤â¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤ä°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£