女優の筧美和子（３１）が５日、自身のＳＮＳで個人事務所設立したことを発表した。

「いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまへ」とインスタグラムを更新し、「このたび、２０２６年より、これまでお世話になってきたプラチナムプロダクションとは業務提携という形に移行し、新たに個人事務所『ｓｕｉ』を立ち上げることとなりました」と報告した。

そして「これまで多くの学びと経験を与えてくださったプラチナムプロダクション、そしてこれから自分自身のペースで大切に育てていきたい『ｓｕｉ』。どちらも私にとってかけがえのない存在であり、今後はそれぞれの形で関わりながら、私なりの在り方を築いていきたいと思っています」とつづった。

また今後もプラチナムプロダクションのサポートを受けつつ、「ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『ｍｉｒａｃｏｒａ ｕｃｈｕ．』の制作をはじめ、自身のクリエイティブな活動の場を広げるとともに、今後も俳優としての歩みを大切に重ね、これまで以上に表現の幅を広げていけたらと思っています」と伝えた。

筧は２０１３年にフジテレビ系の恋愛リアリティー番組「テラスハウス」に出演し、注目の的に。女優としてドラマや映画に数多く出演する他、持ち前のスタイルを生かし、グラビアモデルとしても活躍している。

【投稿全文】

いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまへ。

このたび、２０２６年よりこれまでお世話になってきたプラチナムプロダクションとは業務提携という形に移行し、新たに個人事務所「ｓｕｉ」を立ち上げることとなりました。

これまで多くの学びと経験を与えてくださったプラチナムプロダクション、そしてこれから自分自身のペースで大切に育てていきたい「ｓｕｉ」。どちらも私にとってかけがえのない存在であり、今後はそれぞれの形で関わりながら、私なりの在り方を築いていきたいと思っています。

今後もプラチナムプロダクションのサポートを受けながら、個人事務所「ｓｕｉ」では、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ｍｉｒａｃｏｒａ ｕｃｈｕ．」の制作をはじめ、自身のクリエイティブな活動の場を広げるとともに、

今後も俳優としての歩みを大切に重ね、これまで以上に表現の幅を広げていけたらと思っています。

新しいスタートを、あたたかく見守っていただけましたら幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

筧美和子