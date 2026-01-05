▽プリンセス・オブ・プリンセス選手権30分1本

＜王者＞○渡辺未詩（22分28秒 体固め）鈴芽●

※旋回式ティアドロップ。

第16代王者が4度目の防衛に成功。東京女子プロレスは4日、東京・後楽園ホールで「東京女子プロレス’26」を開催し、プリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩が鈴芽の挑戦を退けて、4度目の防衛に成功した。

渡辺は11・9後楽園でのJ−RODとのV2戦の前に「防衛したら、一人やりたい相手が浮かんでいます」と公言。J−RODを破って防衛を果たすと、切磋琢磨してきた後輩・鈴芽が登場し、挑戦表明。その意中の相手が鈴芽だった渡辺は「いつかこのベルトをかけて、鈴芽とやりたいってずっと前から思ってました」と涙で受諾し、イッテンヨンでの王座戦が決まった。

ところが、その後、タイのプロレス団体SETUPのマッチャが12・13バンコク大会での挑戦をアピール。渡辺がこれを受け入れ、タイでマッチャを下してV3に成功。鈴芽戦がタイトル戦になることが正式に決まった。渡辺と鈴芽のシングル戦は2022年9月16日、新宿FACEでのインターナショナル・プリンセス王座次期挑戦者決定戦以来、3年4ヵ月ぶりで、鈴芽はプリプリ王座初挑戦となった。

序盤、レスリングの攻防から、鈴芽がドロップキック、プランチャを発射。渡辺は鈴芽を抱えるとエプロンの角にぶつけた。鈴芽はエプロンから場外めがけてフェースクラッシャー。リングに戻ると、鈴芽はドロップキック連発、ミカヅキ流星群。渡辺はジャイアントスイング狙いも、鈴芽が阻止。今度は両足をつかんでジャイアントスイングにいこうとするも、これも鈴芽は回避。鈴芽はフェースクラッシャー、ハチノス・エイトノットもエスケープ。渡辺は上半身を固定してリバース・ジャイアントスイングでぶん回した。鈴芽が再びハチノス・エイトノットも渡辺が立ち上がりコーナーへ。切り返した鈴芽は鉄柱を蹴って断崖式フェースクラッシャー。エルボーの打ち合いから、渡辺がダブルハンマー連打。鈴芽がコーナーに上がると、渡辺が捕らえて雪崩式パワースラム。渡辺がティアドロップを狙うと、鈴芽はカウンターのリング・ア・ベル。さらに鈴芽はトップロープを走って、フェースクラッシャー。リング・ア・ベルをかわした渡辺はパワースラム。渡辺はレーザービームから旋回式ティアドロップで3カウントを奪い、大熱闘に終止符を打った。

渡辺は「防衛しました！ 鈴芽との長い長い前哨戦期間は、長い長いぶつかり合いだったけど、その時間がすごく楽しくて。鈴芽とイッテンヨンで戦えてよかったって、試合して心の底から思いました。鈴芽ありがとう！ 鈴芽ともまたこのベルトをかけてやるし。今年はイッテンヨンを乗り超えられたということで、ベルトを防衛して、3月（29日）に迫る両国国技館、絶対に成功させたいと思っています。両国が大成功に終わったら、満員で満開で最高に幸せに終わったら、両国ももっともっといっぱいいろんな夢が、いっぱい幸せの輪が大きくなっていくと思うんです。私がプリンセス・オブ・プリンセスとして、もっともっと東京女子の幸せの輪を満開にしていきたいと思います！ 『KAWAII×DREAM×STRONG〜明日が楽しみになるプロレス』、これが私たちのスローガンに決定したということで、2026年ももっともっと、いっぱいみんなで幸せになっていきましょう！」と歓喜のマイク。

バックステージでは「無事に4度目の防衛に成功しました。これで去年自分のなかで超えられなかったイッテンヨンという壁は超えられたので。今年は両国国技館もありますし、いい年始になったので、東京女子を引っ張っていけるプリンセス・オブ・プリンセスでありたい、なりたいなと思いました。鈴芽とこうやってタイトルマッチで戦えて、鈴芽が楽しみながらプロレスをしているのにすごくリスペクトしていたので、私も今日本当に楽しくて。この前哨戦期間ずっと楽しくて。ここからもっともっとずっと長くタイトルマッチしたり、切磋琢磨していけたらなって思っています」と満面の笑みを浮かべた。