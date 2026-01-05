¼Â²È¤ËÊü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½÷¡Ê48¡ËÂáÊá¡¡½»ÂðÁ´¾Æ¤·2¿Í»àË´ ½÷¤ÎÎ¾¿Æ¤«¡¡µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬»Ô
ºòÌë¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤Ç½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¼Â²È¤ËÊü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤Îº´¡¹ÌÚÈþÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢Î¾¿Æ¤¬½»¤à¼Â²È¤ËÊü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à80Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²Ð¤Ï¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢²È¤òÇ³¤ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿¤Î¤¬º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
