¡È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¡ÉÌ¸ÅçÀ»»Ò¡¡½ÕÎï¥³¥¹¥×¥ì¸ø³«¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥³¥ß¥±â1³Î¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÌ¸ÅçÀ»»Ò¡Ê34¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡×½ÕÎï¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤ÆÅß¥³¥ß¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤Ç¤ªË»¤·¤¤Ãæ¥Ö¡¼¥¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÈÒÉÛÊª¤ò¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅß¥³¥ß¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ZERO¤Î½ÕÎï¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþÉ÷¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¼¡¤ÎÆ±¿Í³èÆ°¤Ï2/22¤Î¥³¥¹¥Û¥êÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Öcosplay¡×¡Öc107¡×¡Ö¥³¥ß¥±¡×¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¡Ö½ÕÎï¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ï¤¤¡ª¥³¥ß¥±â1³Î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¸Åç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢°¦¾Î¤Ï¡Ö¤»¤¤¤³¤Ã¤³¡×¡£ºòÇ¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯8³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹FLASH¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯ÅÙ¤Ï3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃµ»¤Ï²Î¤Ç¡ÖRENNA¡×Ì¾µÁ¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W60¡¦H88¡£·ì±Õ·¿¤ÏAB¡£