´±¸øÄ£¤äÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï5Æü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤ê2026Ç¯¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©Ä£¤Ç¤Ï5Æü¡¢»Å»ö»Ï¤á¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢º´Æ£ÃÎ»ö¤¬¤ª¤è¤½130¿Í¤Î´´Éô¿¦°÷¤òÁ°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ïー¥â¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥¾ー¥È²½·×²è¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¡¢ÂçÊ¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º´Æ£ÃÎ»ö
¡Ö¡Ê´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¹½ÁÛ¤¬¼Â¤ê¤¢¤ë¡¢·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤³¤È¤·¤ÎÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Â¿Éô¶É¤ËÅÏ¤ë¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢2024Ç¯11·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤«¤éÉü¶½¤Ø¤È¥Õ¥§ー¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£