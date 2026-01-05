äªÈþÏÂ»Ò¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½êÀßÎ©¤òÈ¯É½¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¶ÈÌ³Äó·È
¡¡½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸Ä¿Í»öÌ³½êÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ë¡£
¡¡äª¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤È¤¤¤¦·Á¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Øsui¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤È·Ð¸³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Øsui¡Ù¡£¤É¤Á¤é¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ê¤ê¤Îºß¤êÊý¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Öº£¸å¤â¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Øsui¡Ù¤Ç¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ømiracora uchu.¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡äª¤Ï1994Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢13Ç¯5·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡£14Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÎ¥º§Special 2014¡×¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤ÆËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖJJ¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ä¼Ä»³µª¿®»á»£±Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£