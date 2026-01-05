小泉進次郎、ご利益ありそう！新幹線からの風景写真に反響「特別感ですね」「構図が美しい」
小泉進次郎防衛大臣が5日、自身のXを更新し、新幹線から撮影した写真がネット上で話題になっている。
【写真】ご利益ありそう！小泉進次郎が撮影した新幹線からの風景
連日仕事の報告や食事の写真を投稿しているが、今回は「今朝、新幹線に乗っていると「右手に富士山が見えます」のアナウンスのおかげで新年初富士を拝むことができました。アナウンスがなければ気づかずそのまま本読んでました。車掌さん、ありがとうございました」と報告。
投稿した写真では、青空とともに雪化粧となった富士山を見ることができ、ネット上では「何度通り過ぎても、冠雪富士は別物 富士は日本一の山」「新年に拝む富士山の特別感ですね お裾分けありがとうございます」「鉄橋のフレームも富士山ぽくて構図が美しい」などの声が出ている。
小泉氏は先日、自身のXにて投稿したカップ麺を食べるオフショットが大反響。話題となった投稿は、写真付きで「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、「よこすか海軍カレーラーメン」を…。午後も予算委員会は続きます」と報告。うまく割れなかった“割り箸”でご当地カップ麺、おにぎりを食べる姿が話題となった。
