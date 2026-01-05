DeNAは5日、阪神を自由契約となったジョン・デュプランティエ投手（31）と今季契約について合意したことを発表した。背番号は「0」。今オフにはソフトバンク入りも有力視されていたが、DeNA入りとなった。

DeNAは今オフ外国人選手の陣容が大きく様変わりしている。昨季9勝6敗でリーグ2位の防御率1・74を残したケイは、ホワイトソックスと合意してメジャーへ復帰。同10勝のジャクソンはロッテに移籍した。2年ぶりの復帰で期待されながら同4勝の不振に終わったバウアー、右肘手術を受けた救援のウィックも退団した。

そのため、野手ではヒュンメル（前レイズ傘下）、投手陣では左腕コックス（前ブレーブス）、右腕レイノルズ（前パドレス）に加え、右腕ルイーズ（前レンジャーズ傘下）を救援候補で獲得。デュプランティエが5人目の助っ人獲得となる。

デュプランティエは150キロ台後半の速球に緩急も駆使し、阪神で来日1年目の昨季は15試合で6勝3敗、防御率1・39。規定投球回未満ながら奪三振率11・22を誇り、リーグ優勝に貢献した。DeNA戦では4試合で1勝1敗、防御率1・67。同一リーグからの移籍で経験値を持つ点も心強い。昨7月に加入した藤浪とはメッツ傘下3Aで同僚。再びタッグを組んで先発陣をけん引する。

◇ジョン・デュプランティエ 1994年7月11日生まれ、米国デラウェア州出身の31歳。ライス大から16年のMLBドラフト3巡目でダイヤモンドバックス入り。19年に同チームでメジャーデビューし、メジャー通算19試合で1勝4敗1S、防御率6・70。今季阪神では15試合で6勝3敗、防御率1・39。1メートル93、103キロ。右投げ左打ち。