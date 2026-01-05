¹â»ÔÁíÍý ¸á¸å¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ»²ÇÒ¡¡Ç¯Æ¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ø À¯¸¢±¿±Ä¡¦µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾ðÀª¡¦ÆüÃæ´Ø·¸¤Ê¤É¡Ä¡¡ÌîÅÞ¤â»Å»ö»Ï¤á
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Î»²ÇÒ¤äÇ¯Æ¬¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢»°½Å¸©¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤Þ¤¹¡£»²ÇÒ¸å¤ÏÇ¯Æ¬¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ç¡¢º£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ÎÊý¿Ë¤äµîÇ¯¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¸ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾ðÀª¤ä¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¼«¿È¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤òµ¡¤Ë°²½¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤â¤¤ç¤¦¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡ÖµîÇ¯°Ê¾å¤Ë¡¢ÅÞÀª³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤Á¾ì¤Ç¤´Ê³Æ®¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¡ØÀ¯ºö¼Â¸½¡Ù¤È¤¤¤¦ÈþÌ¾¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÊä´°ÀªÎÏ¤ËÌîÅÞ¤¬¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï´í¤¦¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢À¯¸¢¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡ÖÂç½°¤È¤È¤â¤ËÀ¶·é¤ÊÀ¯¼£¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Àï¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
