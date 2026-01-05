1月スタート『ぜんぶ、あなたのためだから』容疑者でもある“疑惑の全キャスト”が一挙解禁！

1月10日（土）よりスタートするドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也を迎えた同ドラマに登場する“疑惑の全キャスト”が一挙解禁となった。

【映像】特別メイキング映像

気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばらえいじ）が2025年3月に発表し話題となっている同名小説の原作を初映像化する『ぜんぶ、あなたのためだから』。

幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井流星）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛龍也）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられる。

犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか？ 次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり。さらには沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてくる。

そんな今作のキャッチコピーは、【登場人物、全員容疑者】。容疑者でもある疑惑の全キャストが一斉解禁され、幸せの絶頂にいる花嫁に毒を盛った人物がこの中に？

◆松下由樹が愛が暴走する母親を演じる！

結婚披露宴中に毒を盛られた花嫁・沙也香の母・香を演じるのは松下由樹。

愛する娘が結婚式で倒れたにもかかわらず、「沙也香のため」と言って警察への通報を拒否。あくまでも世間体を気にする香を深掘りしていくと、高圧的な一面が姿を現してくる。

演じる松下は、ストーリーの軸となる結婚式の場面について「様々な作品で結婚式のシーンを演じてきましたがこんなにも不穏な結婚式は初めてでした」と、今作の“異様さ”を表現。

さらに「タイトルである『ぜんぶ、あなたのためだから』が、果たして本当にその通りの意味になるのか。毎週驚くような展開が待っていると思います」とコメントを寄せている。

◆鈴木愛理らが新郎・和臣の友人役で登場！

藤井演じる新郎・和臣の同僚・友人として鈴木愛理、草川拓弥、古屋呂敏の出演も決定した。

鈴木が演じるのは、和臣の学生時代からの友人・森あきら。『あざとくて何が悪いの？』のMCとして知られる鈴木だが、今回の役について「あざとさは封印」とし、「自分でキャリアを積んで、自分自身の足で立って、すごく強く生きている女性」と評する“あざとキャラとは正反対”な役に真正面から臨む。

草川が演じるのは、和臣の大学時代の同級生で、沙也香を和臣に紹介した人物でもある杉浦誠。陽気でお調子者な杉浦について「自分とは程遠いです（笑）」としながら、「考察のしがいのある作品だと思うし、物語が進んでいくにつれてものすごい展開になっていくので、ぜひお楽しみに」と呼びかけている。

フォトグラファーであり、俳優でもある古屋が演じるのは、和臣の同僚であり幼なじみでもある木村直人。悲劇の結婚式の後も、和臣にとって頼れる親友であり近い存在として物語に登場する。

古屋は「ジェットコースターに乗っているようなドラマ」と今作を表現。結婚式のシーンにはフォトグラファーとしても参加しており、「綺麗に撮れたのでたくさんの人に見てもらいたい」と語っている。

◆新婦の友人に武田玲奈と大原優乃！

沙也香の学生時代からの親友であり、結婚式にも参列していた容疑者でもあるのが、武田玲奈演じる尾崎藍里と、大原優乃演じる橋本智恵。

武田と大原はそれぞれ自身の役を「藍里は承認欲求や比較癖といった、コンプレックスがあるのを努力でカバーしてきた女性。自信から来る強さもありつつ、本心の弱さを意識して演じていきたい」（武田）、「人には誰しも二面性があるもの。本質的な醜さを演じたい」（大原）と語っており、2人がどんな女性を体現するのか期待が高まる。

なえなのが演じるのは、和臣と沙也香が結婚式をあげた式場のウエディングプランナー・上野帆花。初めてとなるウエディングプランナー役に、「1日密着動画なども見て勉強」して臨んだという役柄に注目だ。