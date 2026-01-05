¡Ö¥´¥È¥¦ÀèÀ¸¤È¸Å¤Î³Ñ¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÀµÂÎ¤Ï2600Ç¯À¸¤¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1¡¢2´¬¤ò2¤«·îÏ¢Â³´©¹Ô
¡¡¥Òー¥íー¥º¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥´¥È¥¦ÀèÀ¸¤È¸Å¤Î³Ñ¡×¤Î1´¬¤ò1·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï880±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÁÏ¸¼·»Äï¤¬¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥¬¡£Ã±¹ÔËÜ¤Ï2¥«·îÏ¢Â³´©¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢2·î5Æü¤Ë2´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¸åÆ£À¶³Ñ¤Ï¹â¹»¤ÎÈþ½Ñ¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤ë26ºÐ¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¤«¤ê¤½¤á¤Î»Ñ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï2600Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¤ë¿¿¹È¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¸åÆ£¤Ï¿ôÂ¿¤Î¿Í¡¹¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÎÏ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¤È½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç¤Ç¤Ï´©¹ÔµÇ°¥Õ¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¿§»æ¤ÎÅ¸¼¨¤äÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊ£À½¸¶²è¤ÎÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¿§»æ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¸¼·»Äï¤ÎÁª½ñ¥Õ¥§¥¢¤ÈÆÃÅµ¥Úー¥ÑーÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¡£Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¥Õ¥§¥¢¥Úー¥Ñー¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±þ±ç½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¡Ö¥´¥È¥¦ÀèÀ¸¤È¸Å¤Î³Ñ¡×1´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¸åÆ£À¶³Ñ26ºÐ¡£¹â¹»¤ÎÈþ½Ñ¶µ»Õ¤Ç1Ç¯2ÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤ê¤½¤á¤Î»Ñ¡£ËÜÅö¤Ï2600Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¤ë¡¢ÀÐ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿¿¹È¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¨¡¨¡¡£¿ôÂ¿¤Î¿Í¡¹¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¼é¤ë!!
¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1¡¦2´¬2¤«·îÏ¢Â³´©¹Ô¤Ç¡È¥Òー¥íー¡É¡ß¡È¥ëー¥ー¡ÉÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥åー!!
(C)ÁÏ¸¼·»Äï / ¥Òー¥íー¥º