¿·½ÕºÌ¤ë¡ÖÊõÁ¥¡×¤Î½é¶¥¤ê¡¡ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡¡¿·³ã»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì
¿·³ã»Ô¤Î²·Çä»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶¥¤ê¿Í¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·½Õ¤òºÌ¤ëÊõÁ¥¡£¶¥¤ê¿Í¤Î°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä«6»þÈ¾¤«¤é½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÌÊª¤äÌîºÚ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈÀÑ¤Þ¤ì¤¿ÊõÁ¥¤¬¼¡¡¹¤È±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢ÌîºÚ¤ÎÁ¥¤¬3Ëü±ß¡¢²ÌÊª¤¬8Ëü±ß¤Ê¤É¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÌÔ½ë¤Ê¤É°Û¾ïµ¤¾Ý¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿Î®ÄÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¿·³ãÃæ±ûÀÄ²Ì¡¡ÁáÀîÎ´¹Ô¼èÄùÌò¼ç´É¡Ó
¡Ö¿§¡¹¤Ê·Á¤ÇÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ºÃÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÎÇä¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
5Æü¤Ï¡¢²ÌÊª¤ÎÆþ²Ù¤¬¤ä¤ä¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÌîºÚ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
