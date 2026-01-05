¡Ö¿´¤â²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡×º£Ç¯1Ç¯¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¤É´²ßÅ¹¤Ç¡È¼·Áð¤¬¤æ¡É¤ÎÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¡Ú²¬»³¡Û
º£Ç¯1Ç¯¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¤¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¼·Áð¤¬¤æ¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ê¤ä¥Ê¥º¥Ê¤Ê¤É½Õ¤Î¼·Áð¤¬Æþ¤Ã¤¿´¡¤ò¿©¤Ù¤Æ1Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¼·Áð¤¬¤æ¤Ç¤¹¡£²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÅ·Ëþ²°²¬»³Å¹¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï100¿©¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼·Áð¤¬¤æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¿´¤â²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯¡¢Âç²á¤Ê¤¯¤¦¤Þ¤¯Êª»ö¤¬±¿¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¯¤Æ¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ç¡£¸µµ¤¤¬°ìÈÖ¤À¤è¤Í¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¼·Áð¤¬¤æ¤ò»×¤¤»×¤¤¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£