¡Ö²¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×½»Âð£±Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡½÷À£±¿Í¤¬»àË´¡Ú²¬»³¡Û
¤¤Î¤¦¡Ê£´Æü¡Ë¸á¸å¡¢Áí¼Ò»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¡Ê4Æü¡Ë¸á¸å2»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Áí¼Ò»ÔÆü±©¤Ë½»¤àÌÚ»³ÌÐÂå¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤«¤é¡Ö²¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó5»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚ»³¤µ¤ó¤ÎÅ´¶ÚÊ¿²°¤Î½»Âð£±Åï¡¦Ìó95Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤«¤é½÷À£±¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ìÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë£±¿Í¤Ç½»¤àÌÚ»³¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÌÚ»³¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£