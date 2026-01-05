今オフ、埼玉西武ライオンズからメジャー移籍を目指し、ヒューストン・アストロズとの契約合意に至った今井達也（27）について、アストロズは1月3日、公式Xを更新。今井の入団を正式発表した。

【画像】西武・今井達也、「大谷を倒せる球団」の希望叶えアストロズと合意 大谷との対決にファン期待の一方「メジャーは冷静」の声も

投稿されたビジュアルは、アストロズのユニホームと帽子を着用した今井の姿に、「WELCOME TO HOUSTON TATSUYA IMAI」と入団歓迎のメッセージが大きく書き込まれたもの。ユニホームは、紺とオレンジを基調としたもので、これまでの「ライオンズ・ブルー」からは一新。新天地でのスタイルを一足早くファンへと届けた。

【画像】アストロズ入団が決まった今井達也（画像はアストロズ公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「アストロズ入団おめでとうございます！ キレのあるストレート、スライダーで世界を轟かせてください！」「応援するぞ今井！作新魂」「WS制覇しましょう！！！」といった熱い応援コメントが寄せられた。

また、新たな装いに注目した一部のファンからは「がんばれー！！！今井くん！ ユニフォームも似合ってる」「がんばれ今井、大活躍して！ アストロボーイ！」「西武ファンとしてはアストロズのキャップ買わないと」といった声も寄せられている。