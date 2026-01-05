¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ASB¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ Âè1Æü ¥¿¥ó ¥¥¢¥ó¥¦¥£ / ¥µ¥Ö¥ê¥Ê ¥µ¥ó¥¿¥Þー¥ê¥¢ vs ¥Þ¥°¥À ¥ê¥Í¥Ã¥Æ / ÀÄ»³ ½¤»Ò
ASB¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü～2026Ç¯1·î11Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É ¥ªー¥¯¥é¥ó¥É
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¿¥ó ¥¥¢¥ó¥¦¥£ / ¥µ¥Ö¥ê¥Ê ¥µ¥ó¥¿¥Þー¥ê¥¢] 0 - 2 [¥Þ¥°¥À ¥ê¥Í¥Ã¥Æ / ÀÄ»³ ½¤»Ò]
¡¡ASB¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè1Æü¤¬¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É ¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¿¥ó ¥¥¢¥ó¥¦¥£ / ¥µ¥Ö¥ê¥Ê ¥µ¥ó¥¿¥Þー¥ê¥¢¤È¥Þ¥°¥À ¥ê¥Í¥Ã¥Æ / ÀÄ»³ ½¤»Ò¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥°¥À ¥ê¥Í¥Ã¥Æ / ÀÄ»³ ½¤»Ò¤¬6-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Þ¥°¥À ¥ê¥Í¥Ã¥Æ / ÀÄ»³ ½¤»Ò¤¬7-5¤ÇÀ©¤·¡¢¥Þ¥°¥À ¥ê¥Í¥Ã¥Æ / ÀÄ»³ ½¤»Ò¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
