JAL¤Î³ÊÇ¼¸Ë¸«³Ø¤äµ¡Æâ¿©ÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¡ÖJAL¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³«ºÅÃæ
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï1·î1Æü¡Á3·î1Æü¤Î´ü´Ö¡¢Çã¤¤Êª¤ÎºÝ¤ËÃù¤Þ¤ëJAL¤Î¥Þ¥¤¥ë¤¬2ÇÜ¡ÊºÇÂç6¡ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡ÖJAL¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖAir BicCamera¡×Á´Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¤ä¡ÖAir BicCamera¡×¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ÎºÝ¤Ë¡¢JAL¤Î¥Þ¥¤¥ë¤¬ÄÌ¾ï¤Ê¤é100±ß¤¢¤¿¤ê3¥Þ¥¤¥ëÃù¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï2ÇÜ¤Î6¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢JAL¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¥ì¡¼¥È¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é1Ëü¥Þ¥¤¥ë¤Ç1Ëü¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¡¢´ü´ÖÃæ1²ó¸Â¤ê¤Ç1Ëü1000¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÁýÎÌ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢JAL¤ÎÂÎ¸³·¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÖJAL SKY MUSEUM¡×¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¹©¾ì¸«³ØÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤Ë¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç50ÁÈ100Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹©¾ì¸«³ØÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤Î»Å»ö¤äJAL¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¡×¤ä¡Ö³ÊÇ¼¸Ë¸«³Ø¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Öµ¡Æâ¿©ÂÎ¸³¡×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹©¾ì¸«³ØÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖAir BicCamera¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ3000±ß°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë¤òÀÑ»»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÈAir BicCameraÁ´Å¹¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤¬ÂÐ¾Ý
