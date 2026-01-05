¡Ö¾×·âÅª¤Ê°ÜÀÒ¤¬Éâ¾å¡ª¡×½ÐÈÖ·ã¸º¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¥¹¥¿¡¼¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼²ÃÆþ¤â¡¡¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤Î¡ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÉÊóÆ»¤Ë´Ú¹ñÁûÁ³¡ª¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ²¼Íî¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¡×
¡¡´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¶Ã¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½DF¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØXports News¡Ù¤Ï£±·î£´Æü¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ë¾×·âÅª¤Ê°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Éâ¾å¡ª£¶¤«·î¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë·ÀÌó¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ËµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDefensa Central¡Ù¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ÎÎ©¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ø¤Î°ÜÀÒ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Î´íµ¡¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¼óÇ¾¿Ø¤Ï¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ò¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ï¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç°ÍÁ³¤È¤·¤Æµ®½Å¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò´°Á´¤Ë¼º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ²¼Íî¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Èà¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¼óÇ¾¿Ø¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÆ±»þ¤Ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Äó¼¨¤·¤¿°ÜÀÒ¾ò·ï¤Ï¡¢£±·î¤Ë¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¡¢¤½¤Î¸å¤Î£··î¤Ë2500Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¤Î°ÜÀÒµÁÌ³¤À¡£¤·¤«¤·¡¢29ºÐ¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÇ¯Îð¤¬¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºòµ¨¤ËÈæ¤Ù¤Æ½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ï²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
