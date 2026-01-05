上白石萌音が自身のInstagramを更新し、ミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』のバックステージでのオフショットを披露した。

【写真】おでこ出しヘアでワンピース姿で笑顔を見せる上白石萌音

■上白石萌音「幸せの秘密を歌いながら今年も生きるぞ～～」

2025年12月12日から2026年1月2日まで、東京・シアタークリエで上演されたミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』に出演した上白石。ジャーヴィス・ペンドルトンを井上芳雄が演じ、ジルーシャ・アボット役を上白石と坂本真綾がWキャストで務めた。

上白石は「『ダディ・ロング・レッグズ』大千穐楽！どんな時も、自分の口から出てくるジルーシャの言葉に励まされていました。重ねるほどに愛が深まる作品。そしていつまでも憧れです。ありがとうございました！幸せの秘密を歌いながら今年も生きるぞ～～」とコメントし、バックヤードでのオフショットを公開。

写真は、おでこ出しヘアで丸襟白シャツにネクタイ、ボタンワンピース姿の上白石が、楽屋前の壁にもたれかかり優しく微笑んでいるショット（1枚目）からスタート。続けて井上、坂本、脚本＆演出のジョン・ケアード、翻訳・訳詞を担当した今井麻緒子とのなごやかな集合写真（2枚目）、井上と元気よく両手をあげてバンザイをしている2ショット（3枚目）、後ろに手を組んでの坂本との2ショット（4枚目）、井上の休演時に代役を務めた佐野眞介と同じ腕組みポーズでの2ショット（5枚目）などを公開した。

SNSには「可愛くて癒される」「可憐！」「萌音ジルーシャ、素敵です」といった声を見ることができる。

