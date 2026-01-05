香取慎吾、つけられていた過去の体験を語る！「僕がすぐ出てきたから、向こうも『あああ…！』ってなってた」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#101が、1月4日20時よりABEMAにて放送された。

■「つけられてるとすぐわかるよ」（稲垣吾郎）

#101では、「この美女は何者!?美女ストラックアウト」と題し、9名の美女の見た目からは想像できない正体を見破るクイズバトルを開催。1～9の名札を付けた女性たちについて、「浮気調査の名探偵」「かわいすぎる男の娘」「電撃ネットワークの現役メンバー」「フッくんこと布川敏和さんの姪」「ギャンブルで借金300万円を抱える女性」「寿司200貫を完食する大食い女性」「中森明菜さんの大ファン」「売れっ子キャバ嬢兼キックボクサー」「爬虫類80匹と同居する女性」のいずれかを当てていく。

見た目だけで判断するのは至難の業であることから、スタジオのななにーメンバーは美女9名にあれこれ質問。すると、1番の名札を付けたかんなさんは「お金を借りるとき、どうやって頼む？」という質問に「絶対倍にして返すから、いったん貸してもらっていい？」、「爬虫類の魅力は？」という質問には「歯を磨いたことがないのに、食事のときは口の中がめちゃくちゃきれいなんですよ…」と、機転の利いた回答を連発。香取も思わず「かんな、やべえな！」と声を上げる。さらに、浮気男性の見抜き方について、かんなさんが「とにかく優しくて、携帯を裏返しに置く人」と答えると、そのリアルな回答にみちょぱは「過去に結構浮気されてるんだ…」と同情した。

そして、9名の女性の正体が発表され、かんなさんは「浮気調査の名探偵」であることが判明。かんなさんを「ごまかしきれないクズ感がある」と評していたEXITのりんたろー。は、「浮気調査の人だから、（クイズ中）何にでもなれたってことですよね」と納得の様子を見せる。

ここで、かんなさんが探偵になった理由に迫ることに。これまで200件以上の浮気調査を担当してきたかんなさんだが、実は元ピアニスト。「コロナ禍でコンサートもレッスンもなくなったとき、知人が『探偵を始める』と言っていて、『私もやりたい』と思ったのがきっかけです」と語る。キャイ～ンの天野が「過去に浮気した、もしくはされた経験があったから探偵に？」と尋ねると、「いえ…『名探偵コナン』が好きだったからです」と即答し、スタジオを笑わせた。

1週間の研修で尾行や調査書の作成方法を学び、2020年5月に探偵デビューしたかんなさん。天野が「決定的な写真を撮ったことはありますか？」と聞くと、「あります」と自信満々に回答。「どうやって撮るんですか？」という質問には、「基本は写真ではなくビデオ撮影なんです」と説明し、カバンにビデオカメラを忍ばせて撮影する方法を実演する。これには稲垣も「僕らが撮られるときって、下からのアングルが多いよね。買い物しているところとか」と納得した様子。さらに、稲垣が「本気を出すときは、探偵が複数人で動いたり、車を何台も使ったりするんですか？」と質問すると、かんなさんは「します。車3台くらいで動くこともあります」と回答。稲垣は「あれ、つけられてるとすぐわかるよ」とコメントした。

すると、香取も「車で家の駐車場に入って、用事ですぐ出たら、つけていた人たちが家の前で車を降りてふたりで話していて…。僕がすぐ出てきたから、向こうも『あああ…！』ってなってた」と過去の体験を語り、スタジオを驚かせた。

他にも、身長157センチ、体重45キロと小柄な体型のしおりさんが「お寿司200貫、ラーメン10杯などを平らげる」「友達との食事の前に菓子パンを30個ほど食べてから行く」「解散したあとにラーメンを2～3杯食べることもある」と語り、スタジオは仰天。さらに、みゆさんは友達に誘われて電撃ネットワークのランディー・ヲ様のお店に行ったら「面白いから電撃ネットワーク入らない？」と言われてメンバーに加入することになったといい、スタジオでEXITの兼近大樹とともにネタを披露する。

ななにーメンバー一同が大盛り上がりとなった『ななにー 地下ABEMA』#101は、現在ABEMAにて配信中。

■#102は、話題のマスクイケメン＆マスク美女が大集合！

1月11日放送の『ななにー 地下ABEMA』#102は、「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」と題し、竹内涼真似のイケメン男性や、田中みな実似の美女など、マスク姿の男女5名が集結。

今田美桜似の女性は「初めて行く居酒屋で『今田美桜さんのいとこですよね？』と言われた」と告白し、長瀬智也似の男性は「クラブ帰りのギャル15人くらいに『長瀬！』って呼ばれた」と驚きの体験を語る。果たして、マスクの下に隠された素顔とは…？ こちらもぜひチェックしよう。

