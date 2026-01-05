乃木坂46新曲「My respect」先行配信決定！新年ご挨拶映像で使用されていた楽曲だと判明

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』（1月14日リリース）より、タイトル曲「My respect」が1月7日に先行配信されることが決定した。

■新体制となる2026年の“今”が込められた楽曲

先行配信決定とともに、恒例の新年ご挨拶映像で使用されていた楽曲が、新曲の「My respect」だったことが判明。2026年新体制となる、乃木坂46の“今”が込められた楽曲になりそうだ。

アルバムは29thシングル「Actually…」から最新シングル「ビリヤニ」までの表題曲と、アルバムのタイトル曲である新曲「My respect」、初回生産限定盤TYPE-A～Cのボーナスディスクは“期別盤”となっており、それぞれ期別の新曲が収録される。

そして、2014年の初開催から今回で10回目の記念公演となった明治神宮野球場でのライブ公演『真夏の全国ツアー2025』の最終日の模様を、完全生産限定盤にはフルボリュームで、初回生産限定盤TYPE-A～CにはDAY1～DAY3の日替わりパートが特選集として、それぞれ収録される。

■リリース情報

2026.01.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My respect」

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

