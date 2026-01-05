Hey! Say! JUMP¿·¶Ê¡Ötraveler¡×¤¬¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù1～3·î´ü¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê
Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ötraveler¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù1～3·î´ü¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£Î¹Ï©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ôー¥¹¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ðー
¡Ötraveler¡×¤Ï¡¢2·î11Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë ¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëCDÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤è¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡¢Î¹Ï©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ôー¥¹¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£²º¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¥Î¥ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Î¹Ï©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢Hey! Say! JUMP¤é¤·¤¤Í¥¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡Ötraveler¡×¤Ï¡¢1·î10Æü9»þ25Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù¤Ë¤Æ²»¸»¤¬½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.11 ON SALE
SINGLE¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×
