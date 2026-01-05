yama、変態紳士クラブGeGプロデュースの新曲「End roll」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

yamaが、EP『C.U.T』を3月18日に配信リリース。同作から「TWILIGHT」に続く先行シングル第2弾「End roll」が、1月7日にリリースされることが決定した。

■「End roll」では、これまでのyamaになかったサウンド感にトライ

2020年の「春を告げる」でのデビューから5年を迎えた、yama。

『C.U.T』は、デビュー5周年を迎えたyamaが、5年間の活動の中で見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだコンセプトEP。

そんな『C.U.T』からの先行シングル第2弾となる「End roll」は、変態紳士クラブのGeGがプロデュース。印象的なピアノから始まる洗練されたトラックに載せて、yamaが移り行く暮らしの機微を歌う。

yamaのルーツと向き合いながら、これまでのyamaになかったサウンド感にトライしたyamaならではPops。そして、yamaの思考の現在地ともなる1曲として注目だ。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「TWILIGHT」

2025.12.10 ON SALE

SINGLE「アダルトチックチルドレン」

2026.01.07 ON SALE

SINGLE「End roll」

2026.03.18 ON SALE

DIGITAL EP『C.U.T』

