Æü·Ð225ÀèÊª¡§5ÆüÀµ¸á¡á1250±ß¹â¡¢5Ëü1680±ß
¡¡5Æü12»þ¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ1250±ß¹â¤Î5Ëü1680±ß¤ÈµÞÆ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÁ°¾ì¸½Êª½ªÃÍ5Ëü1759.1±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï79.1±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü2817Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3477.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ59.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ3.67¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 51680¡¡¡¡¡¡¡¡ +1250¡¡¡¡¡¡ 22817
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 51675¡¡¡¡¡¡¡¡ +1240¡¡¡¡¡¡298088
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3477.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +59.5¡¡¡¡¡¡ 38956
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 31350¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+550¡¡¡¡¡¡¡¡2436
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 665¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡2170
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1987.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡¡¡ 460
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3477.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ59.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ3.67¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 51680¡¡¡¡¡¡¡¡ +1250¡¡¡¡¡¡ 22817
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 51675¡¡¡¡¡¡¡¡ +1240¡¡¡¡¡¡298088
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3477.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +59.5¡¡¡¡¡¡ 38956
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 31350¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+550¡¡¡¡¡¡¡¡2436
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 665¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡2170
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1987.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡¡¡ 460
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹