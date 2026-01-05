総合格闘家の堀口恭司が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。復帰戦で話題となったスピーチから“英語力”の大切さに言及し、英会話を学習する姿を公開した。動画を見たファンから「神企画」「日常的にこれやってるの、なんか可愛い」など反響を呼んでいる。

■効果は絶大！英語力アップに意欲

堀口は2025年11月に行われたカタール大会で同級ランカーのタギル・ウランベコフ（ロシア）と対戦。全局面で圧倒し、第3ラウンドでリアネイキドチョークを極めて白星を飾った。

試合でのパフォーマンスとともに注目されたのが、試合後の勝利者マイクだ。堀口は「Where is Pantoja!?（パントージャはどこだ）」と、JTTの同門であり当時王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）に対戦要求。マイクパフォーマンスでも国内外から注目を浴びた。

堀口の試合後マイク

米国に住んで10年ほどになる堀口は、英語について「ボキャブラリーが少ないからパフォーマンスで伝える」を大事にしているとし、英語を一切話さなかったUFC挑戦時に比べて「キョウジ、英語喋れるようになってる！と（マイクを聞いて）そう思ったと思う」とし、当時とは与える印象について「全然違うでしょ」と言及した。

会話中に知らない単語が出てきたときは「マジで分からないときは勘」と堀口らしい発言も。「みんながポカーンとしてたら、『あ、ダメだったんだ』と思う」と笑顔で私見を語った。

また、「常に英語と触れてるからもうちょっとスキルアップしていきたい」と英語力アップを誓った堀口。動画では堀口が英語を学習する姿も公開している。

この動画を見たファンからは「神企画きた」「きょうじは単語だけで生きていけそう」「恭司の日常的にこれやってるの、なんか可愛い」「キヨジさんは誰と試合するより、英語の方が強敵に思ってそうw」などの声が集まった。

堀口は2月8日に開催される「UFCファイトナイト」のセミメインで同級6位のアミル・アルバジ（イラク）と対戦する。試合とともに、インタビューなどでの堀口の“英語力”にも注目したい。