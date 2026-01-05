¡ÚÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡Û¡Ö1955 Åìµþ¥Ù¥¤¡×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê²Û»Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì
1955Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö1955 Åìµþ¥Ù¥¤ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤«¤é3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢Í§Ã£¤äÃç´Ö¤È²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAmerican Candy Party 1955¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö2nd Room¡×¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢²Û»Ò¤Î¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¤â½éÅÐ¾ì¡£¡ÖCafeteria¡×¤Ç¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖAmerican Candy Party 1955¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×
¢£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇµÇ°»£±Æ
¡È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡É(¢¨)¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂÚºßÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦2nd Room¤¬¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê²Û»Ò¤¬ºÌ¤ë¶õ´Ö¤ËÊÑ¿È¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ²Û»Ò¤òÀÑ¤ó¤À¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¼Ö¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ó¥º¤ÎÈ¢¤âÅÐ¾ì¡£¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥¸¥§¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ó¥º¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ
¢£¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥·¥§¥¢
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ËCafeteria¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¥Ð¥Ë¥é¤ä¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤Ê¤É5¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ä¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ì£ÊÑÍÑ¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È
»þ´Ö¡§18»þ¡Á23»þ(LO22»þ30Ê¬)
¾ì½ê¡§Cafeteria
ÎÁ¶â¡§1700±ß
¢¨1Æü20¿©¸ÂÄê¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤êÄó¶¡ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£²Û»Ò¤Î¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì
2nd Room¤Ë¤Ï¡¢²Û»Ò¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¾ã³²Êª¤È¤·¤Æ¥¼¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ó¥º¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤Î²Û»Ò¤¬ÊÂ¤ÖÈ×ÌÌ¤ò¤á¤¬¤±¡¢¥¬¥à¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¤¤ÆÍ·¤Ö¼ñ¸þ¤À¡£Ãç´Ö¤ÈÅÀ¿ô¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¡¤ËÇã¤¦²Û»Ò¤òÁª¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡ÖAmerican Candy Party 1955¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¡Á3·î31Æü(²Ð)
¾ì½ê¡§2nd Room¡¢Cafeteria
Í½Ìó¡§ÉÔÍ×
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¼Â»ÜÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£1955 Åìµþ¥Ù¥¤ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖOLDIES GOODIES¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿1955Ç¯¤´¤í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£ÂÚºßÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡¢Ìë´Ö¤äÁáÄ«¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Î¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤½¤í¤¦¡£Í·¤ÓÈè¤ì¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ÇÃç´Ö¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÆü¤Î½Ð7ÃúÌÜ2-3
ÅÅÏÃ¡§050-3134-8097(1955 Åìµþ¥Ù¥¤ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥ÈÍ½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼)
µÒ¼¼¿ô¡§638¼¼¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§11»þ
ÎÁ¶â¡§1Çñ1Ëü±ß¡Á(2¿Í1¼¼ÍøÍÑ»þ1¿Í¤¢¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤Ê¤·)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRµþÍÕÀþ¡Ö¿·±º°Â±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÌó10Ê¬(ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¢¤ê¡¢Í½ÌóÉÔÍ×)
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È(R)¤«¤éÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ÇÌó30Ê¬(Í½ÌóÉÔÍ×)
¤³¤ÎÅß¡¢µ¤¤Î¤ª¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
