動画収益は復興支援へ　インフィニット、能登半島応援アニメをYouTubeで全2編公開

アニメーションプロデュースの株式会社インフィニットは1月1日、「能登半島復興応援企画」短編アニメーションを、YouTubeにて全2編公開しました。令和6年1月1日に発生した能登半島地震からの復興を応援する目的で制作された作品です。

公開されたのは「輪島編」と「七尾編」。本作の動画収益は、2026年6月と12月の2回に分けて能登半島の復興支援として寄付される予定です。

本企画は、同社が石川県を舞台にしたアニメ作品「花咲くいろは」を手がけた縁をきっかけに立ち上げられたもの。地震により大きく姿を変えた能登半島の風景と、そこで暮らす人々の思いをアニメーションという形で伝え、復興への関心と支援の輪を広げることを目指しています。

「輪島編」では、地震を機に輪島市を離れ、七尾市で暮らす高校生・和倉結希が主人公。久しぶりにのと鉄道に乗って輪島へ帰省し、友人の鹿島紬と再会する中で、震災の爪痕が残るふるさとの姿と向き合っていきます。一方で、変わらぬ前向きさを持つ地元の人々の姿が、静かに描かれていきます。

続く「七尾編」では、紬が輪島から七尾を訪れ、結希とともに七尾の祭りを舞台に再び時間を共有します。小丸山城址公園から見える復興の進む街並みや、でか山に集う人々の熱気を通じて、二人は未来への希望を胸に刻んでいきます。

メインキャストには、和倉結希役に上田麗奈、鹿島紬役に高野麻里佳、結希の母・和倉陽子役に能登麻美子を起用。監督・キャラクターデザインは山本恭平が務め、キャラクター原案はフライ、脚本は藤本透が担当。音楽はnano.RIPEが手がけ、挿入歌「ペリドット」が作品の情感を彩っています。

企画・プロデュースを務めた永谷敬之氏は、「能登半島の皆様から受けたこれまでの恩に少しでもお返しが出来ないかと考え『能登半島復興応援企画』として2編のアニメを制作いたしました」「少しでも早く復興が進み、皆様に穏やかな日々が戻る事をお祈りしております」とコメント。制作にあたっては地元の声を丁寧に拾い上げながら進めたとし、今後も復興への協力を続けていく姿勢を示しています。

「能登半島復興応援企画-輪島編-」「能登半島復興応援企画-七尾編-」はいずれもYouTubeで無料視聴が可能となっており、多くの視聴がそのまま支援につながる仕組みです。寄付の実施報告については、株式会社インフィニットの公式サイトおよび公式Xで告知されるとしています。

