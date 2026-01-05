äªÈþÏÂ»Ò¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¡×¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ösui¡×Î©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡äª¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤È¤¤¤¦·Á¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Øsui¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤È·Ð¸³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Øsui¡Ù¡£¤É¤Á¤é¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ê¤ê¤Îºß¤êÊý¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£¸å¤â¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Øsui¡Ù¤Ç¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ømiracora uchu.¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡äª¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2013Ç¯9·î¡¢¡Ø¥ï¥ó¥é¥¤¥Õ¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£Æ±Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£14Ç¯¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØJJ¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿åµå¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØCRAZY¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¸¤±î¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Ä¤«¤³¤Î±«¤¬¤ä¤àÆü¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ó¤Á¡Ê²¾¡Ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢Íè½µÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹!¡Á¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤ÏDeep¤Ë¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡¡LEVEL2¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¶¦¤è ¥á¥·¤ò¶ô¤¨¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇ¦¼Ô¤Ë·ëº§¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢ÇÛ¿®±Ç²è¡Ø¥¾¥ó100¡Á¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤100¤Î¤³¤È¡Á¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤ïÃË¤È¥«¥¿»Ò¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
