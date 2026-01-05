ÇµÌÚºä46¡¢¡ÖMy respect¡×Àè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡¡¿·»ö¼Â¤âÈ½ÌÀ
¡¡ÇµÌÚºä46¤¬¡¢14Æü¤Ë7Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖMy respect¡×¤¬7Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ÉÆÃÊÌ»ÅÍÍÈ×¤â¡ª¥¸¥ã¥±¼ÌÁ´6¼ï°ìÍ÷
¡¡¹±Îã¤Î¡È¿·Ç¯¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä±ÇÁü¡É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢¿·¶Ê¤Î¡ÖMy respect¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÃÎ¤È¶¦¤ËÈ½ÌÀ¡£2026Ç¯¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¡Èº£¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï29th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActually...¡×¤«¤éºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Þ¤Ç¤ÎÉ½Âê¶Ê¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖMy respect¡×¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×TYPE-A¡ÁTYPE-C¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡È´üÊÌÈ×¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´üÊÌ¤Î¿·¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤éº£²ó¤Ç10²óÌÜ¤ÎµÇ°¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¡Ø¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡Ù¤ÎºÇ½ªÆü¤ÎÌÏÍÍ¤¬´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×TYPE-A¡ÁTYPE-C¤Ë¤ÏDAY1¡ÁDAY3¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥È¤¬ÆÃÁª½¸¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ÉÆÃÊÌ»ÅÍÍÈ×¤â¡ª¥¸¥ã¥±¼ÌÁ´6¼ï°ìÍ÷
¡¡¹±Îã¤Î¡È¿·Ç¯¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä±ÇÁü¡É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢¿·¶Ê¤Î¡ÖMy respect¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÃÎ¤È¶¦¤ËÈ½ÌÀ¡£2026Ç¯¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¡Èº£¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤éº£²ó¤Ç10²óÌÜ¤ÎµÇ°¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¡Ø¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡Ù¤ÎºÇ½ªÆü¤ÎÌÏÍÍ¤¬´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×TYPE-A¡ÁTYPE-C¤Ë¤ÏDAY1¡ÁDAY3¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥È¤¬ÆÃÁª½¸¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£