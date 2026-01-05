¡Ø¥¨¥¬¥Õ¥§¥¹¡Ù½é¤Î²°³°³«ºÅ·èÄê¡¡¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡õ¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯½é½Ð±é
¡¡·Ý¿Í¡¦¹¾Æ¬2:50¤Ë¤è¤ë¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö¥¨¥¬¥Õ¥§¥¹¡×¤ÎÂè3²ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¬¥Õ¥§¥¹2026¡Á¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¤¥ä¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Á¡×¤¬¡¢2026Ç¯5·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï»³Íü¡¦ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥³¥Ë¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë²°³°³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¹¾Æ¬¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë EGA-CHANNEL¡×¤Ç³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¥í¥ê¸·¶Ø¡ª¡ÄÇ®¶¸¤ÎµÒÀÊ¤ËÆÍÇ¡ÍðÆþ¤·¤¿¹¾Æ¬2:50
¡¡¡Ö¥¨¥¬¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢¹¾Æ¬¤¬¡È¤¢¤¿¤ª¤«¡É¤È¸Æ¤Ö»ëÄ°¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¹¾Æ¬¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë·Ý¿Í¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤ë¾Ð¤¤¤ÈËÜµ¤¤Î²»³Ú¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢2022Ç¯9·î¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç½é³«ºÅ¡£24Ç¯8·î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç2Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë²°³°²ñ¾ì¤Ç¡¢1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯7·î1Æü¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¹¾Æ¬¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¤¥ä¡¼¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï±ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³»Ñ¤Ç¤Î½ËÊ¡¤ä¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö¹¾Æ¬µ´¤´¤Ã¤³¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¨¥¬¥Õ¥§¥¹2026¡×¤Ï¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¹¾Æ¬¼«¿È¤â¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¯Å¾¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤È¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤¬½é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀïÍ§¡¢¹¾Æ¬2:50¤ÈË½¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥¬¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¥³¥ó¥×¥é¤¬Ìµ¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÀâ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¶¦ÈÈ¼Ô¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¹¾¸ýÄ¾¿Í¤â¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤È´î¤Ó¤Ç¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥à¥·¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÅöÆü¤ò´È¤òÄ¹¤¯¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤ÎÏ¢Â³½Ð±é¡¢¥ª¥é¥¥ª¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤Î3²óÏ¢Â³½Ð±é¤â·èÄê¡£¤µ¤é¤ËÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¤æ¤«¤ê¤Î·Ý¿Í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹¾Æ¬¼«¿È¤¬½Ð±é¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤Ë¤Æ1·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡£¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë EGA-CHANNEL¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×ÅÐÏ¿¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Àè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤Î¸å¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¤¥ä¡¼¡É¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Îº×Åµ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
