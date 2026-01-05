¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ²ò¶Ø¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥éÂç½¸·ë
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¡Ê2026Ç¯ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ú¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¡Û¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£À¤µªËö¤ÎÌë¶õ¤Ë¡¢·ý¤ò°®¤ë¥±¥ó¥·¥í¥¦¤È¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¥æ¥ê¥¢¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥È¡õ¥ê¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶ÚÆù¥à¥¥à¥¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤½¤·¤Æº£Ìë¤«¤é¡¢¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡×¤¬20»þ¤è¤êAT-X¡¢21»þ54Ê¬¤è¤êTOKYO MX¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¸¶ºîÌ¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡ÙÀ¸ÃÂ40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï±Ç²è¡Ø¿¿µßÀ¤¼çÅÁÀâ ËÌÅÍ¤Î·ý¡ÙÂè¸ÞÉô ZERO ¥±¥ó¥·¥í¥¦ÅÁ¡Ê2008Ç¯¸ø³«¡Ë°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¿·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ÈºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤Ç¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤ÈÌµ¤¯Ãé¼Â¤Ë±ÇÁü²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç1983Ç¯¡Á1988Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ºÇ½ªÀïÁè¤Ë¤è¤êÊ¸ÌÀ¼Ò²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Ë½ÎÏ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤µªËö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ËÌÅÍ¿À·ý¤ÎÅÁ¾µ¼Ô¡¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¬¡¢°¦¤È°¥¤·¤ß¤òÇØÉé¤¤µßÀ¤¼ç¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡Ê1984¡Á87Ç¯¡¢1987¡Á88Ç¯¡Ë¤ä·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á²½¡Ê1986Ç¯¡¢2006Ç¯¡¢2007Ç¯¡¢2008Ç¯¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡Ê2021Ç¯¡Ë¤â¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢2023Ç¯9·î13Æü¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
