Æ£°æÎ®À±¼ç±é¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡ÙÁ´¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡¡Èµ¿ÏÇ¤Î»²Îó¼Ô¡É¤Ë¾¾²¼Í³¼ù¡¢ÁðÀîÂóÌï¤é
¡¡WEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±¤¬¼ç±é¤·¡¢Travis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¶¦±é¤¹¤ë1·î10Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï1·î´ü¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤ÎÁ´¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¾¾²¼Í³¼ù¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢ÁðÀîÂóÌï¡¢¸Å²°Ï¤ÉÒ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ÇÁá¤¯¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆ£°æÎ®À±¡õ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé
¡¡ºî²È¡¦²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸»á¤Î¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿º£ºî¡£¹¬¤»ÀäÄº¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤ÎºÇÃæ¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤¿¿·ÉØ¡¦º»Ìé¹á¡Ê°æ·å¹°·Ã¡Ë¡£°¦¤¹¤ëºÊ¤Î¤¿¤á¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¿·Ïº¡¦ÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡ÊÆ£°æ¡Ë¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºùÄí¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë¤«¤é¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ËÆÇ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÈ¿Í¤Ï·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»²Îó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢ºÊ¤Î¿ÆÍ§¤äÊì¤Îµ¶Á±¤Ö¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº»Ìé¹á¤Î¶Ã¤¬¤¯¤Î²áµî¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈá·à¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ë½¸¤Ã¤¿»²Îó¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡ÈÍÆµ¿¼Ô¡É¤¿¤Á¡£·ëº§ÈäÏª±ãÃæ¤ËÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤¿²Ö²Ç¡¦º»Ìé¹á¤ÎÊì¡¦¹á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¾²¼¡£°¦¤¹¤ëÌ¼¤¬·ëº§¼°¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Öº»Ìé¹á¤Î¤¿¤á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀ¤´ÖÂÎ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¹á¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹â°µÅª¤Ê°ìÌÌ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Ïº¡¦ÏÂ¿Ã¤ÎÆ±Î½¡¦Í§¿Í¤È¤·¤ÆÎëÌÚ¡¢ÁðÀî¡¢¸Å²°¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£ÎëÌÚ¤Ï¡¢ÏÂ¿Ã¤Î³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡¦¿¹¤¢¤¤é¡£ÁðÀî¤Ï¡¢ÏÂ¿Ã¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢º»Ìé¹á¤òÏÂ¿Ã¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¿ù±ºÀ¿¡£ÍÛµ¤¤Ç¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ê¿ÍÊª¡£¸Å²°¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂ¿Ã¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤êÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤â¤¢¤ëÌÚÂ¼Ä¾¿Í¡£Èá·à¤Î·ëº§¼°¤Î¸å¤â¡¢ÏÂ¿Ã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤ì¤ë¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¶á¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº»Ìé¹á¤Î³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢·ëº§¼°¤Ë¤â»²Îó¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍÆµ¿¼Ô¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÉðÅÄ±é¤¸¤ëÈøºêÍõÎ¤¤È¡¢Âç¸¶±é¤¸¤ë¶¶ËÜÃÒ·Ã¡£¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÏÂ¿Ã¤Èº»Ìé¹á¤¬·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤¿¼°¾ì¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¾åÌîÈÁ²Ö¤ò±é¤¸¤ë¡£²Ö²Ç¤ËÆÇ¤òÀ¹¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿°°Õ¡½¡½²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤ò²õ¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£ËèÏÃ¡¢ÏÂ¿Ã¡õºùÄí¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë·ã¤·¤¤¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§¾¾²¼Í³¼ù
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÉÔ²º¤Ê·ëº§¼°¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£¤½¤ÎÉÔ²º¤µ¤³¤½¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½Ëè½µ¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÉðÅÄÎèÆà
ÍõÎ¤¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ëÆ»¤ò¤¤¤¯¶¯¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾µÇ§Íßµá¤äÈæ³ÓÊÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÅØÎÏ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤«¤Ê¡¢¤È¡£ÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¼«¿®¤«¤éÍè¤ë¶¯¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¿´¤Î¼å¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¡¢¿´¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤Ë¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¤½¤ó¤Ê¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Âç¸¶Í¥Çµ
ÀèÆü¡¢·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ë¤ÏÃ¯¤·¤âÆóÌÌÀ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í´Ö¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê½¹¤µ¤ò¡¢ÃÒ·Ã¤È¤·¤Æ±é¤¸Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¡Èº»Ìé¹á¤Î¤¿¤á¡É¤Ë¡¢Êû¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÁðÀîÂóÌï
±é¤¸¤ëÀ¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡¢ÍÛµ¤¤Ç¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦Ìò¤Ë¾º²Ú¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿Í´ÖÀÁ´¤Æ¤¬Ê¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¹Í»¡¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§¸Å²°Ï¤ÉÒ
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÌÚÂ¼Ä¾¿Í¤Ï¡¢°¦¾ð¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ÏÂ¿Ã¤Î¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÏÂ¿Ã¤Î¿´¤òÀ°¤¨¤ëÌò¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤ºÆ£°æ¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ëÏÂ¿Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í§¾ð¤È°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÁ´¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢ËÜÅö¤ËÆ±µéÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢åºÎï¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤¤¡¢¼¡¤ÎÅ¸³«¤Ø¤È¤É¤ó¤É¤óÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âËÍ¤é¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¤Ê¤¨¤Ê¤Î
»ä¤¬±é¤¸¤ë¾åÌîÈÁ²Ö¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¡¢·ëº§¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î£±ÆüÌ©ÃåÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤·¡¢¾ï¤Ë¾Ð´é¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ËÆþ¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ëÌò¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ÎëÌÚ°¦Íý
»ä¤¬±é¤¸¤ë¿¹¤¢¤¤é¤ÏÏÂ¿Ã¤ÎÂç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢³èÈ¯¤Ê¼«Î©¤·¤¿¡È»Å»ö½÷»Ò¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¶¤È¤µ¤ÏÉõ°õ¤Ç¤¹¡ª(¾Ð)¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢ËèÏÃ¸«¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£1ÏÃ¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ò¤¤¤í¤¤¤í¿äÍý¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
