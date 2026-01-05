¿Í´Ö´Ø·¸¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡Ä¡ÖÂÐ±þ½ª·ë¡×¤â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤Î²ÄÇ½À¡¡¿å¸Í»Ô¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È½÷À»¦³²
°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç2025Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤¬²áµî¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¿å¸Í»Ô²ÃÁÒ°æÄ®¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¾®¾¾ËÜÍÚ¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¾®¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤È2017Ç¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ3²ó¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤½ª·ë¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£