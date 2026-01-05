Hey! Say! JUMP¡¢¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°·èÄê¡¡¿·¶Ê¡Ötraveler¡×¤¬²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Ï©ÉÁ¤¯
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ötraveler¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù¤Î2026Ç¯1-3·î´ü¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£²º¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¾è¤»¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹Ï©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎHey! Say! JUMP
¡¡¡Ötraveler¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼´¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥Î¥ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¥ó¥Ý´¶¤È¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Î¹Àè¤ÎÉ÷·Ê¤ä¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈÆâÍÆ¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï¡¢2·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ÎCDÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¤é¤á¤¯²»¿§¤È¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢Hey! Say! JUMP¤Î²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ötraveler¡×¤Î²»¸»¤Ï¡¢¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù¤Î½é²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë1·î10Æü¸áÁ°9»þ25Ê¬¤«¤é½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿µª¹ÔÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
