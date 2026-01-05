Ë½§¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×5²¯1030Ëü±ß¤Ç¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤¬6Ç¯¤Ö¤êÍî»¥¡¡»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¡¡²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤Ø
Åìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ì¤Ç5ÆüÄ«¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö½é¶¥¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤¬5²¯1030Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½§»Ô¾ì¤Ç5ÆüÄ«¤Ë½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¤â¹â¤¤ÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤Ï243kg¤ÎÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»º¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤Ç5²¯1030Ëü±ß¤È²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö´îÂåÂ¼¡×¤¬2020Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¥¤êÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä ¡Ö´îÂåÂ¼¡×ÌÚÂ¼À¶¼ÒÄ¹¡§
°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£
Íî»¥¤µ¤ì¤¿¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿°ËÆ£Ë°ì¤µ¤ó¡§
¤â¤¦¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Ì´¤Î¤´¤È¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£Á¥¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿¤È¤¤Ë¤â¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤È¤«½é¶¥¤ê¤ËÍí¤à¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Þ¥°¥í¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ÎÃÛÃÏËÜÅ¹¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£