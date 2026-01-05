¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡ÈÆüËÜ¸ì¡É¤Ç´¿·Þ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡ºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎWS·ãÆ®¤âÏÃÂê
MLB¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î¥Á¡¼¥à¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï94¾¡68ÇÔ¤Î¼ó°Ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ºÇ½ªÂè7Àï¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÆ®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤Ï2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÃÒÊÛ³Ø±à¹â¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ä¤È¡¢2018Ç¯¤«¤é¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤Ç30ËÜ°Ê¾å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤«¤é¤ÏËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢ÂÇÅÀ¿ô¤Ê¤É¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£11Ç¯ÌÜ¡¦29ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»î¹çÃæ¤Î¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤â¡¢69»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç82°ÂÂÇ¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.327¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¸ø¼°X(µìTwitter)¤ÏÈ¯É½¤ÎÁ°Æü¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÅê¹Æ¡£Àµ¼°¤Ê·ÀÌó¹ç°Õ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ö¼ãÂç¾¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç²¬ËÜÁª¼ê¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó¤Ï4Ç¯6000Ëü¥É¥ë(Ìó94²¯±ß)¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£