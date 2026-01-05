『姫様“拷問”の時間です』1日限定イベント開催 第1話のトースト拷問再現！渋谷で提供
漫画『姫様“拷問”の時間です』の完結巻となるコミックス第19巻が発売された。また、アニメ2期が12日より放送開始されることを記念して、第1話で登場する“拷問”を体験できるイベント『皆様”拷問”の時間です』が、11日に開催されることが発表された。
【画像】騎士姿の姫様！『姫様“拷問”の時間です』最終巻のイラスト
1日限定イベント『皆様”拷問”の時間です』は、第1話で登場し、姫様も屈したトーストの“拷問”を再現。焼きたてのパンにバターがとろける様子をみて、食べたさのあまり、王国軍の秘密を話してしまった姫様になぞらえて、参加者は、「持っている秘密」をイベントスタッフに伝えることでトーストを食べることができる。
今回のイベントで提供されるトーストは、福岡で朝食にこだわり抜いたホテルとして支持を集める「THE Breakfast Hotel」総料理長・永椎シェフが全面監修。素材の魅力を引き出す技と感性で、香ばしい表面としっとりした中身、溶け合うバターのコクと小麦の甘みを実現。コミックスの世界観とともに、五感で味わう特別な一枚が提供される。
【日時】：1月11日（日）10時〜20時
【場所】： SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース
