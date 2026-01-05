タレント上沼恵美子（70）が4日に生放送されたMBSテレビ「春一番！笑売繁盛」（後1・00）にVTR出演。西川きよし（79）とテレビ初対談を繰り広げた。

2人とも大阪・箕面市の高級住宅街に住み、「ご近所なんですよ、大きさ違いますけど。えげつない家ですよね。成功の証しやな！って前を通るたび拝ませていただいてます」と上沼。きよしが箕面市に移る前に住んでいた大阪・豊中市の家を訪問した思い出を語り始めた。

お笑いコンビ「海原千里・万里」として活躍していた姉とともに、きよし宅に招待されたという。「奥さまのヘレンさんが週に1度のエステに行く日でお戻りにならなかったせいもあったんでしょうが、きよしさんの浮気話をずっと聞かせていただきました」と暴露し、笑わせた。

記憶にないきよしに、「私ら2人釘付けですよ、次はどうなるんですか!?って。すっごく面白いって言ったら失礼ですが、引き込まれました〜！」とニヤリ。「いいお宅でしたね、和風旅館みたいな」と褒めると、きよしは「最初堺に家買って。（相方・横山）やすしさんの事件があって、ちょっと考え直さなあかんなと…仕事全部なくなったので。でも悪いときに僕、グッと頑張るほうですねん。750万で買った（堺の）家を売って、2400万円で売りに出てた豊中の家を買った」と振り返った。

上沼は「そんな頑張ろうというときに何で浮気するんですか」と、話を元に戻し、鋭く切り込んだ。「それはもっと前やったんですけど…」と釈明する先輩を相手に、「私、分かるんです。西川きよしさんは情が深いんです。だから奥さんからしたら良くないんですけど、彼女を見捨てられない」と指摘。「男としてはその時だけ、みたいなことはね…。情とかにはね…」ときよしは応じた。

その後も「別居や離婚したいとか思ったことは？」と聞き、「一度もないです」と答えたきよしに、「まあ奥さまはあったでしょうけどね」と即座にツッコミ。「こんなつもりで今日来たんちゃうねんけどなあ」ときよしをタジタジにさせていた。