Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç²æ¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¡¢¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¡×¡ÖÕ»ÃæÇÉ¤ÎºÇ¹â¸ÜÌä¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÖÅÙ¤Î°¤¤´´»öÄ¹¤â¤¤¤ë¡×»Å»ö»Ï¤á¤Ç°§»¢
¡¡5Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·Ç¯»Å»ö»Ï¤á¼°¤Ë¤ÆÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÂÖÅÙ¤Î°¤¤´´»öÄ¹¡×¤Çµ¼Ô¤¬¾Ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¤ÏËÁÆ¬¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ø½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅÔµÄÁª¡¢¸·¤·¤¤²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¡¢Ç¯¤¬¤éÇ¯ÃæËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤ÆÅÞÀª³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÎ©¾ì¤Ç¤´¿ÔÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é´í¤¦¤µ¤ò¤à¤·¤íÁ°À¯¸¢¤è¤ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´í¤¦¤µ¤È¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢´±Å¡¤ÎÃæ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³ËÊÝÍÈ¯¸À¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢½ÏÎ¸¤Ê¤È¯¿®¤¬Â¿¤¤¡¢´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢º£²ó122Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿Í½»»¤òÊÔÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ëºâÀ¯¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´Î¿´Í×¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤Î¼ê¤â¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌµÀÕÇ¤¤ÊÊüÌ¡ºâÀ¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¶âÍø¤Î¾å¾º¤ä±ß°Â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆß´¶¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î´í¤¦¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´í¤¦¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ã¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÂÐ°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÌò³ä¤À¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¡¢¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À¡ØÁýÀÇÇÉ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ØÕ»ÃæÇÉ¤ÎºÇ¹â¸ÜÌä¡Ù¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ØÂÖÅÙ¤Î°¤¤´´»öÄ¹¡Ù¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¶ÚÏÀ¤ò¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ±¦¤Ë¤âº¸¤Ë¤â·¹¤«¤Ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸½¼ÂÏ©Àþ¤òÃæÆ»¤ÎÎ©¾ì¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë