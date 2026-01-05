½»Âð²ÐºÒ¤Ç2¿Í»àË´¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç48ºÐÌ¼ÂáÊá¡ÖÇ³¤ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¡¡µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬»Ô
4ÆüÌë¡¢µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬»Ô¤ÇÎ¾¿Æ¤Î²È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢48ºÐ¤ÎÌ¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀÐ´¬»Ô¤Ç½»Ì±¤«¤é¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤Î¥¬¥¹´Ì¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·úÊª¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤À¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢80Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢²Ð»ö¤Î¤¢¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÈÈ¹Ô¤ò¼«¶¡¤·¤¿Ì¼¤Îº´¡¹ÌÚÈþÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤òÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²Ð¤Ï¤Ä¤±¤¿¤¬²È¤òÇ³¤ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£