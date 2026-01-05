USJ¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¿·CM¸ø³«¡£¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ï¡ÖOmoinotake¡×½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ï¡¢1·î30Æü¤è¤ê4·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë³ØÀ¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤Î¿·CM¤ò1·î5Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤Ï¡¢³ØÀ¸¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤ä³ØÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·CM¤Ï¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡ÖFirst Love ½éÎø¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÌÚ¸ÍÂçÀ»¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¥Ð¥ó¥É¡ÖOmoinotake¡×¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡ÖWonderland¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ã¤Æ¡¢À¼¤¬¸Ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÀÄ½Õ¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ñー¥¯¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ú¥æ¥Ë½Õ¡ÛÂç³ØÀ¸ÊÓ TVCM 30ÉÃ | USJ¡Û
ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤µ¤ó
Omoinotake
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ØÀ¸¸ÂÄê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÂßÀÚ¥Ê¥¤¥È¡×¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ·èÄê¡£¥Ñー¥¯¥¯¥íー¥º¸å¤Î1»þ´Ö¡¢³ØÀ¸¤À¤±¤¬ÂßÀÚ¤Ç¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£³«ºÅÆü¤Ï3·î28Æü¡¢29Æü¤Î2Æü´Ö¤òÍ½Äê¡£ÂÐ¾Ý¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
(C) Nintendo
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó