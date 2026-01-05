普通ボブ → こなれボブへ！！【40・50代】が参考にしたい♡「技ありボブ」

普通のボブから一歩進んだこなれボブに挑戦することで、印象がぐっとアップしそう。今回は、毛先の動きやシルエットにこだわった「技ありボブ」を紹介します。顔まわりをすっきり見せたり、若々しさを演出したり、40・50代に嬉しいイメージアップが図れそう。大人女性にぴったりな技ありボブを早速チェックしていきましょう。

メリハリシルエットが旬なウルフボブ

メリハリのあるシルエットがトレンド感のあるウルフボブ。控えめのレイヤーで上品な印象に仕上げています。スタイリストの@motoshi_wtokyo_wolfさんは、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とコメント。旬な雰囲気を取り入れたい人にもぴったりです。

若々しい印象を与える外ハネボブ

ヘアスタイリストの@shimanaka_futurさんが、「ボブレイヤー × ベージュカラー」と紹介しているヘアスタイル。レイヤーによって毛先に軽やかな動きがプラスされています。毛先を外ハネにすることで、若々しくアクティブな印象を与えられそうです。

細ハイライトで立体感をプラス

ラフなボブに細いハイライトを組み合わせたボブスタイル。ハイライトによって髪に陰影が生まれ、立体感のある仕上がりになっています。ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんによると、「細目ハイライトなら色落ちがキレイで派手になりすぎない」とのこと。おしゃれなだけでなく、メンテナンスがラクになりそうなところも嬉しいポイントです。

まとまりのあるレイヤーボブ

控えめなレイヤーによってまとまり感が演出されたボブスタイル。髪表面の短いレイヤーの毛流れや透明感のあるカラーが軽やかな印象です。顔のサイドにボリュームを出したひし形シルエットで、小顔見えする効果も期待できそう。上品な印象で、大人女性にぴったりです。

