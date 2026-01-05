猫に絶対NGな『冬の食べ物』5選

冬の食材には、人にとっては栄養満点でも、猫の体には負担になるものが多くあります。ここでは、寒い季節に出回る代表的な“NG食材”を紹介します。

1.鍋料理のネギ・ニラ・タマネギ類

冬の定番・鍋料理に使われるネギ類は、猫にとって中毒を起こす代表的な食材です。赤血球を壊して貧血を引き起こす「アリルプロピルジスルフィド」という成分が含まれ、加熱しても無害にはなりません。

少量でも、元気消失・食欲不振・尿の変色（赤褐色）などの症状が出るおそれがあります。

2.チョコレートやクリスマスケーキ

冬のスイーツシーズンに多いチョコレートは、猫にとって強い毒性をもつ危険食材です。カカオに含まれる「テオブロミン」「カフェイン」は心臓や神経に悪影響を与え、嘔吐・震え・けいれんなどの症状を引き起こします。

生クリームを使ったショートケーキのクリームや砂糖も、肥満や糖尿病の原因となるため避けましょう。

3.ブドウ・レーズン（干しぶどう）

「冬のデザートや焼き菓子、フルーツ盛り合わせに入っていることの多いブドウやレーズンは、猫にとって『猛毒』となる危険な果物です。 生のブドウはもちろん、皮や種、乾燥したレーズンであっても、食べると急性の腎不全を引き起こし、最悪の場合は命を落とします。『一粒くらいなら』という油断が命取りになるため、絶対に与えてはいけません。」

4.柑橘系の果物

冬に多いみかんやゆずなどの柑橘類は、精油成分（リモネン）や酸味成分が猫に刺激を与えます。舐めただけでも口内炎・嘔吐・下痢を起こすことがあり、皮や果汁のにおいを嫌がる猫も多いです。

アロマや入浴剤などにも柑橘系成分が含まれることがあるため、使用時も注意しましょう。

5.春菊・ほうれん草

ビタミン豊富な冬野菜ですが、猫にはシュウ酸やアク成分が負担になります。これらを多く摂取すると、尿路結石や腎臓へのダメージにつながるおそれがあります。

また、春菊には独特の苦味成分が含まれており、胃腸の弱い猫では嘔吐を引き起こすこともあります。下茹でしてもリスクはゼロではないため、与えないのが安心です。

誤飲時に見られる主な症状

猫が誤ってNGな食べ物を口にしてしまった場合、以下のような症状が見られることがあります。

嘔吐、下痢、よだれ ふらつき、震え、けいれん 食欲不振、元気消失 呼吸が浅くなる、意識が朦朧とする

これらは体内で毒素が作用しているサインです。すぐに獣医師に相談してください。

誤飲してしまったときの対処法

猫が危険な食材を食べてしまったときは、「慌てて吐かせる」「様子を見る」はどちらもNGです。中毒症状はすぐに出ないことも多く、時間が経つほど命に関わるリスクが高まります。以下の手順で、落ち着いて行動しましょう。

口の中を確認し、残っていれば安全に取り除く

猫がまだ口に含んでいる場合は、無理に指を入れず、優しく吐き出させるようにしましょう。爪や歯でケガをするおそれがあるため、焦ってつかむのは危険です。飲み込んだ後に無理に吐かせるのも厳禁。食道を傷つけたり、逆流で肺に入る危険があります。

食べた「もの・量・時間」を記録する

動物病院での診断に非常に役立ちます。

食べたと思われる食材（現物パッケージがあれば持参） いつ食べたか（おおよその時間） 猫の体重や年齢

などをメモしておくと、処置がスムーズです。

すぐに動物病院へ連絡する

中毒の初期対応は「時間との勝負」です。症状が出ていなくても、「危険な食材を食べた」時点で必ず電話を。

夜間や休日なら、近隣の夜間救急動物病院を探して相談しましょう。食材によっては、胃洗浄や点滴などの処置が必要になる場合もあります。

帰宅後も油断せず、24時間は経過観察を

動物病院で処置を受けたあとも、嘔吐・下痢・元気消失・呼吸異常などが見られないか確認を。猫は体が小さいため、少量の摂取でも急変することがあります。異変を感じたら、再度すぐに病院へ連絡を。

まとめ

冬の食材は栄養豊富で美味しいものが多いですが、猫にとっては命に関わるものも少なくありません。とくにチョコレートやネギ類は、ほんの一口でも危険です。

食卓を囲むときは猫が近づけないようにし、「かわいいから少しだけ」の気持ちはぐっと我慢を。猫には猫専用のおやつやフードで、季節の幸せを一緒に楽しみましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)