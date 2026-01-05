¸øÎ©Âç¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ½é¡ÄÌ¾¸Å²°»Ô¤¬»ÔÎ©Âç³Ø¤Ë¡ÈÃæ¹â°ì´Ó¹»¡ÉÀßÃÖ¤ÎÊý¿Ë Â´¶È»þ¤Ë´õË¾¼Ô¤ÏÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø²ÄÇ½ 2029Ç¯ÅÙÌÜ½è¤Ë
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï¡¢2029Ç¯ÅÙ¤ò¤á¤É¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³Ø¤ËÃæ¹â°ì´Ó¹»¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì¾»ÔÂç¤Ë¸øÎ©Âç¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡ÖÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿¶µ°é¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¤ÎÂ´¶È»þ¤Ë¡¢´õË¾¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ÏÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ÂôÌ¾¸Å²°»ÔÄ¹¡§
¡Ö¼õ¸³¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÃæÅù¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î»Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊÆ»¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤òÌÜ»Ø¤»¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×
¡¡ÀßÃÖ¾ì½ê¤ÏÌ¾»ÔÂç¤ÎÂì»Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³«¹»Åö½é¤Ï¤ª¤è¤½140¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÊç½¸¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£