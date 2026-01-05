¡Ôµª»Ò¤µ¤Þ¤â¤´°ì½ï¤Ë¡Õ²Â»Ò¤µ¤Þ¡¡¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤Ç°ìÊý¸þ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¼êÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È°§»¢¤µ¤ì¤¿¡ÈÍýÍ³¡É
1·î2Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤é¹ÄÂ²Êý¤¬¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ»²²ì¼Ô¤Î½Ë²ì¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê·Á¼°¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤ÎÄÁ¤·¤¤¤ª»Ñ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤Î¤¦¤Á¡¢3²óÌÜ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£µÜÅÂ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤ªÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é3Ê¬¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬»²²ì¼Ô¤¬ÂçÀª½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìÄíÁ°Êý¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤ò¤·¤¤ê¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤ª¿ÈÂÎ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¶»¤ÎÁ°¤Îº¸¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¼ê¤ò¹ß¤í¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¿ô²ó·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼êÏÃ¤Ç¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÂà½Ð¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤â²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¤ªÂÎ¤ò¸þ¤±¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¼êÏÃ¤Ç°§»¢¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Âç³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¼êÏÃ¤ò³Ø¤Ó¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤ä¼êÏÃ¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¸øÌ³¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±¤¸Ê¬Ìî¤Ç¤Î¤´¸øÌ³¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï2021Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤ËÈó¾ï¶Ð¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¼êÏÃ¤òÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¡¢¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤Çµª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼êÏÃ¤Ç°§»¢¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅìÄí¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸Â¦¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¼êÏÃÄÌÌõ¥¨¥ê¥¢¡Ù¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯12·î¤ÎÅ·¹ÄÃÂÀ¸Æü¤Î°ìÈÌ»²²ì¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¤ä¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î¼êÏÃÄÌÌõ¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¼êÏÃ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ä¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¼êÏÃ¤Ç¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÊÖÅú¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âà½Ð»þ¤Ëµª»Ò¤µ¤Þ¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë°§»¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬µª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â°ìÈÌ»²²ì¤Ç¼êÏÃ¤òÍÑ¤¤¤Æ²ñÏÃ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤Ë¤Ï¿´²¹¤Þ¤ë¿´ÃÏ¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¶Ã¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£µÜÅÂ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤ò±Û¤¨¡¢¼êÏÃ¤Ç»²²ì¼Ô¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤¤Ã¤È´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡½¡½¡£