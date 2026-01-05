¡ÔÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¡Õ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¡¦ÂçÅýÎÎ¹´Â«ºîÀï¡¡Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤Î»²Àï¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¡º£¸å¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¡¢ÆîÊÆ¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤È¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¹´Â«¡¢¹ñ³°°ÜÁ÷¨¡¨¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾ðÀª¤Ï½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸å¤í½â¤Ï¡¢Æ±¹ñ»º¤ÎÀÐÌý¤òÂçÎÌ¤ËÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤À¡£¤½¤³¤Ø²ðÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆÃæÏª¤È¤¤¤¦Âç¹ñÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÅö¶É¼Ô¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¡£°ÜÁ÷Ãæ¤Î»Ñ¤â¡Ä
¡¡¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬"¥Þ¥É¥¥¥íÇÓ½ü"¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿ÇØ·Ê¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹âßÀ»¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¼¡¤Ë´í¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤À¡×¨¡¨¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î³°¸ò¶Ú¤¬¡¢¾éÃÌ¤È¤âËÜµ¤¤È¤â¤Ä¤«¤Ì¸ýÄ´¤Ç¤½¤¦Ï³¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ºÆ¤ÓÀ¯¸¢¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¡¢ÊÆ¹ñ³°¸ò¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¤â¤Ï¤ä¤³¤ÎÌä¤¤¤ÏÍýÇ°ÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÄ¹Ç¯¡¢·ÐºÑÊø²õ¡¢Áªµó¤ÎÀµÅýÀ¤ò·ç¤¯¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¡¢ËãÌô¼è°ú¤ÈÉðÁõÁÈ¿¥¤Î²¹¾²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ë¹ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é·Ù²ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï1·î3Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÎò»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¾×·âÅª¤Ç¸ú²ÌÅª¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¹ñÎÏ¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¡Ö°ÂÁ´¤ÇÅ¬ÀÚ¡¢¤«¤Ä¸ÌÀ¤ÊÀ¯¸¢°Ü¹Ô¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¹ñ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ØÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢ËãÌô¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ëºá¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤â¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Ø¤Î´ØÍ¿¤äÀÐÌý»º¶È¤Ø¤Î²ðÆþ¡¢ÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÀ©ºÛ³°¸ò¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¯¹Å»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢"¼ê¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"¤¤¤Ä¼ê¤ò½Ð¤¹¤«"¤ÎÌäÂê¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£À§Èó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢´ü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ°Æ¤¬¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊNSC¡Ë¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î²ó¸ÜÏ¿¤ä¾Ú¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¹ñËÉ¡¦³°¸òÅö¶É¤¬»õ»ß¤áÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂèÆó¼¡À¯¸¢¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÍÞÀ©¤¬µ¡Ç½¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯¸¢Ãæ¿õ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¸ÉÎ©¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈ¿¡¦À©ÅÙ¼çµÁ¡×
¡¡¸µ¹ñËÉÁí¾Ê¹â´±¤Ï¡¢¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÃæÅì¤è¤êÀ¯¼£Åª¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¯¡¢À®¸ù¤¹¤ì¤Ð"¾¡Íø¤ÎÊª¸ì"¤ò±é½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¥È¥é¥ó¥×¸þ¤¤À¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¸ÉÎ©¼çµÁ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¡ÖÈ¿¡¦À©ÅÙ¼çµÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÏ¢¡¢OAS¡ÊÊÆ½£µ¡¹½¡Ë¡¢¿Í¸¢³°¸ò¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤¿Â¿¹ñ´ÖÏÈÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤¿°µÎÏ¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö²ó¤ê¤¯¤É¤¤¡×¡Ö¼å¹ø¡×¤È°ì½³¤·¤Æ¤¤¿¡£¶¦ÏÂÅÞ·Ï¤Î³°¸ò¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°¸ò¤È¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼è°ú¤À¡£Áê¼ê¤¬Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡×
¡¡¤³¤ÎÏÀÍý¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÂÄêÅª¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¡¢¶õÇú¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎÅêÆþ¡¢¹ÁÏÑ¤äÀºÀ½»ÜÀß¤ÎÀ©°µ¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ò¾Ä¤òÁá¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ºÆÅÐ¾ì¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¡¢À®²Ì¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÂ¨»þ½ª·ë¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢ÂÐÃæÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡ÖÎ¢Äí¡×¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤ÎÄ´À°¤¬ºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤ß¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤â¸ÂÄêÅª¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡ÖÀ¯¼£Åª¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Ãæ¥í¤Ï·³»ö²ðÆþ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦"³Î¿®"
¡¡¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÁªµóÀïÎ¬²È¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï"¤ä¤Ã¤¿´¶"¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Æ¤ë¾®µ¬ÌÏ·³»ö¹ÔÆ°¤Û¤É¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤ÉñÂæ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡²¾¤ËÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤â¡ÖÆâÀ¯´³¾Ä¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬ÃæÆîÊÆÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤¦ÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤âÃæ¹ñ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë·³»ö²ðÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡Ø³Ë¿´Åª¹ñ²ÈÍø±×¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î"À®¸ùÂÎ¸³"¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î°µÎÏ¶¯²½¡¢ÃæÅì¤Ç¤Î¶¯¹ÅÏ©Àþ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë×ø³å³°¸ò¤Ø¤ÈÏ¢º¿¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡²¤½£¤Î³°¸ò´±¤Ï¤³¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ö°ìÅÙ¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤¬"¸ú²ÌÅª"¤À¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍÞÀ©¤Ï°ìµ¤¤Ë¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝÃá½ø¤ÎÁ°Äó¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤À¡£Ë¡¤Î»ÙÇÛ¡¢Â¿¹ñ´ÖÄ´À°¡¢¹ñÏ¢·èµÄ¨¡¨¡¤³¤ì¤é¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¡£³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÆÀ¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÏÉ¬¤ºÆ±ÌÁ¹ñ¤Ø¤ÎÍ×µá¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¡£"¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤Î¤«" ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡×
¡¡ºß¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î³°¸ò¶Ú¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú1¡Û·³»ö°Ò³Å»ß¤Þ¤ê¡ÊÃ»´ü¡Ë¡Ä¶õÊìÅ¸³«¤È¶¯¹ÅÈ¯¸À¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯¸¢¤Ë¾ùÊâ¤òÇ÷¤ë¡£
¡Ú2¡Û¸ÂÄêÅª¤Ê¤µ¤é¤Ê¤ë·³»ö¹ÔÆ°¡ÊÃæ´ü¡Ë¡Ä¶õÇú¡¦ÆÃ¼ìºîÀï¤ÇÀ¯¸¢Êø²õ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¡£
¡Ú3¡ÛÃÏ°èÉÔ°ÂÄê²½¡ÊºÇ°¡Ë¡ÄÆñÌ±Î®½Ð¤ÈÉðÁõÁÈ¿¥³È»¶¤ÇÄ¹´ü²½¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÆîÊÆ¾ðÀª¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µCIAÊ¬ÀÏ´±¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ³Ê¤ÈÀ¯¼£¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ú2¡Û¤¬ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀ¤³¦¤ò²õ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤¬ËÜÍè"ÎÏ"¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢±£¤µ¤Ê¤¯¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤Î¼Â¸³¾ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÍýÇ°³°¸ò¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë½Å¤¤Ìä¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î¡Ö¿®Íê´Ø·¸¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢º£½ÕÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó·Ø¡×¤Ç²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÈÂçÀ¾ÍÎ¤ò·ë¤ÖÀ¤³¦Í¿ô¤Î³¤¾åÍ¢Á÷Ï©¡¦¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Ç¯´ÖÌó1Ëü4000ÀÉ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢À¤³¦ËÇ°×¤ÎÌó5¡ó¤òÃ´¤¦¤³¤Î±¿²Ï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¸Ì¿Àþ¤À¡£ÄÌ¹ÒÀ©¸Â¤äº®Íð¤Ï¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤È¤·¤ÆÄ¾·â¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡ÖÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤òëÝ¤á¤ëÍ¦µ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡ÖÄÀÌÛ¤Ï¶â¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£
¢¡¹âßÀ»¿¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë