鹿島学園・清水朔玖はこの試合で2得点を決めた

第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝が1月4日に行われ、鹿島学園（茨城）が興国（大阪）を3-1で破って準決勝進出を決めた。

その3点目のフリーキックが鮮やかだと話題になっている。

鹿島学園が2-0でリードして迎えた後半23分、ペナルティーアーク内の右寄りでフリーキックのチャンスを得ると、キッカーの位置にはMF清水朔玖（3年）が立った。鹿島学園は壁の中にも3人が入った中、清水はニアサイドを狙うような助走から一気に腰を捻ってファーサイドの上を狙うシュートを放つ。壁の選手がしゃがむタイミングも完璧で、鮮やかな弾道のボールがゴールに吸い込まれた。この日はPKで先制ゴールも挙げており、この試合2得点目となった。

この映像が公開されると、ファンも反応。「清水朔玖選手ずっとキックの精度が素晴らしい」「準々決勝のスーパーゴール」「芸術的フリーキック」「うめぇ…」

「お見事」「清水くんのFKえぐ過ぎ！！」とコメントが並んだ。

準決勝では昨年の準優勝校でもある名門の流通経済大柏（千葉）と対戦。J1で鹿島アントラーズ、J2で水戸ホーリーホックが優勝し、全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）では筑波大学が優勝と茨城県勢が席巻している2025年度の日本サッカー。高校年代も鹿島学園が頂点まで駆け上がるか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）