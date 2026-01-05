°Â·Ý»Ô¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¼«Å¾¼Ö¤ËÄÉÆÍ ÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡Ú¹âÃÎ¡Û
2026Ç¯1·î4Æü¡¢¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤Ç¼«Å¾¼Ö¤¬¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Â·Ý»ÔÀîËÌ¹Ã¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢À¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬¡¢¸å¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Â·Ý»ÔÊõ±ÊÄ®¤Î¹©Æ£¾´¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¹âÃÎ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ç¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£